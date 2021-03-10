В работе QIWI произошел сбой
Платежная онлайн-система QIWI пожаловалась на сбои в работе. Сегодня в работе систем и сайтов в России происходят сбои на фоне принятых Роскомнадзором мер по первичному замедлению скорости работы Twitter.
Проблемы зафиксировали в работе ряда государственных сайтов, в том числе сайта правительства и Кремля.
Между тем, в Роскомнадзоре сообщили, что замедление работы Twitter касается только фото- и видеоконтента и не распространяется на текстовые сообщения, передает РИА ФАН. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин. По его словам, при выборе меры воздействия на соцсеть ведомство пыталось минимизировать неудобства для пользователей.
В Роскомнадзоре добавили, что Twitter будет работать в замедленном режиме до удаления всей запрещенной информации, передает RT.
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