В работе QIWI произошел сбой

Платежная онлайн-система QIWI пожаловалась на сбои в работе. Сегодня в работе систем и сайтов в России происходят сбои на фоне принятых Роскомнадзором мер по первичному замедлению скорости работы Twitter.

Проблемы зафиксировали в работе ряда государственных сайтов, в том числе сайта правительства и Кремля.