В работе Google зафиксирован сбой

В работе сервисов компании Google в России во вторник зафиксированы проблемы. Об этом сообщает портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

По его данным, сейчас отмечено более 1,8 тысяч сбоев на территории РФ. В основном проблемы отмечены в работе сайта (71%) и при входе в учетную запись (28%).