В работе Google зафиксирован сбой
В работе сервисов компании Google в России во вторник зафиксированы проблемы. Об этом сообщает портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.
По его данным, сейчас отмечено более 1,8 тысяч сбоев на территории РФ. В основном проблемы отмечены в работе сайта (71%) и при входе в учетную запись (28%).
Жалобы на неполадки поступили по большей части от пользователей в Москве и Санкт-Петербурге.
Роскомнадзор ранее назвал количество запрещённого контента в Twitter, Facebook и Google. В мае ведомство сообщило, что американская корпорация может быть оштрафована за невыполнение закона об удалении запрещённой информации еще на 20 миллионов рублей, передает RT.
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