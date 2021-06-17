Госдума приняла законопроект о «приземлении» соцсетей
Депутаты Госдумы РФ обязали иностранные IT-компании с суточной аудиторией более полумиллиона российских пользователей создать в России филиал, представительство или уполномоченное юрлицо. Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, соответствующий закон был принят в третьем, окончательном чтении.
Согласно докумену, также владельцам иностранных информационных ресурсов потребуется зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с гражданами или организациями РФ.
В пояснительной записке к закону о «приземлении» говорится, что до этого в российских законах не было подобных требований, что позволяло IT-гигантам «формально оставаться вне российской юрисдикции».
Если компании откажутся выполнять требования принятого закона, то им грозит запрет на рекламу в России и на размещение рекламы, ориентированной на россиян, а также запрет на переводы денежных средств и приём платежей физических и юридических лиц. Кроме того, документ предусматривает частичную и полную блокировку ресурсов на территории РФ.
Ранее глава комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн опубликовал предварительный список интернет-ресурсов, попадающих под действие данного закона, сообщает RT. Так, в перечень вошли Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Twitch, WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail, Google, Aliexpress и другие.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+14 057 / сут.
Умерли
128 тыс.+416 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+11 205 / сут.
- «Выглядит бодро». Путин похвалил Байдена за профессионализм
- Врач предупредила об опасности употребления алкоголя в жару
- Украинские депутаты подрались из-за слов о расстреле
- Фестиваль Dobrofest перенесли из-за коронавируса
- Путин надеется, что Байдену дадут поработать
- В Подмосковье за неделю число госпитализаций пациентов выросло на 70%
- Вильфанд рассказал, когда в Крыму прекратятся ливни
- Эрдоган не исключил создание турецкой военной базы в Азербайджане
- Врач назвал фрукт, помогающий снизить давление
- ВОЗ предложила запретить женщинам алкоголь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru