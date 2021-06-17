Госдума приняла законопроект о «приземлении» соцсетей

Депутаты Госдумы РФ обязали иностранные IT-компании с суточной аудиторией более полумиллиона российских пользователей создать в России филиал, представительство или уполномоченное юрлицо. Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, соответствующий закон был принят в третьем, окончательном чтении.

Согласно докумену, также владельцам иностранных информационных ресурсов потребуется зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с гражданами или организациями РФ.

В пояснительной записке к закону о «приземлении» говорится, что до этого в российских законах не было подобных требований, что позволяло IT-гигантам «формально оставаться вне российской юрисдикции».

Если компании откажутся выполнять требования принятого закона, то им грозит запрет на рекламу в России и на размещение рекламы, ориентированной на россиян, а также запрет на переводы денежных средств и приём платежей физических и юридических лиц. Кроме того, документ предусматривает частичную и полную блокировку ресурсов на территории РФ.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн опубликовал предварительный список интернет-ресурсов, попадающих под действие данного закона, сообщает RT. Так, в перечень вошли Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Twitch, WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail, Google, Aliexpress и другие.

