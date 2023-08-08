В промпарке «Бутово» будут производить вентиляционные воздухораспределители
Промышленный парк «Бутово» строится в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда, там разместится компания, изготавливающая воздухораспределительные устройства для систем вентиляции и кондиционирования. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Он отметил, что в рамках программы реализуется 12 проектов по возведению промышленных объектов. В частности, промпарк «Бутово» возводит инвестор из структуры ПИК. Его общая площадь составит порядка 58 тысяч «квадратов». При этом инвестиции в проект составляют не менее 4,8 млрд рублей. Овчинский подчеркнул, что после ввода в эксплуатацию там смогут работать 1,8 тысячи человек.
Так, ранее было подписано соглашение с производственной компанией Redvent, которая изготавливает воздухораспределительные устройства для систем вентиляции и кондиционирования. Гендиректор предприятия Махач Сайгитов рассказал, что оборудование компании функционально и эстетически привлекательно. Он отметил, что расположение промпарка на юге Москвы очень удобно для компании и заказчиков.
В свою очередь директор компании Parametr, входящей в структуру ПИК, Александр Манунин рассказал, что возведение промпарка закончат до конца лета. По его словам, резидентам будут доступны блоки от 580 «квадратов».
Кроме того, в мае был заключен договор о локализации в Бутово производства по изготовлению изделий из картона.
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