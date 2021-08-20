В пику Маску: Человекоподобного робота создают в Подмосковье

Антропоморфного (человекоподобного) робота создают в центре молодёжного инновационного творчества «Роболатория» в подмосковном Одинцове. Аппарат будет иметь возможность перемещаться в пространстве, посещать магазины и офисы, рассказал руководитель центра Дмитрий Мартынов.

«Мы надеемся скоро представить такого робота. Он сможет общаться с клиентами, консультировать их по услугам, по местоположению. Если это отель, робот даст совет клиенту по заселению в номер, зарегистрирует его и выдаст ключ-карту. В ресторане антропоморфное устройство поможет посетителю сесть за стол», – отметил специалист.