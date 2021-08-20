В пику Маску: Человекоподобного робота создают в Подмосковье
Антропоморфного (человекоподобного) робота создают в центре молодёжного инновационного творчества «Роболатория» в подмосковном Одинцове. Аппарат будет иметь возможность перемещаться в пространстве, посещать магазины и офисы, рассказал руководитель центра Дмитрий Мартынов.
«Мы надеемся скоро представить такого робота. Он сможет общаться с клиентами, консультировать их по услугам, по местоположению. Если это отель, робот даст совет клиенту по заселению в номер, зарегистрирует его и выдаст ключ-карту. В ресторане антропоморфное устройство поможет посетителю сесть за стол», – отметил специалист.
Стоить такой робота будет около миллиона рублей, сообщил Мартынов в эфире «Радио 1». Он выразил уверенность, что эта продукция будет конкурентной не только как на отечественном рынке, но и на мировом.
Ранее глава компании Tesla и основатель SpaceX, американский миллиардер Илон Маск объявил о начале разработки робота-гуманоида Tesla Bot. Пот задумке, человекоподобный агрегат будет выполнять работу, которую меньше всего любят делать люди. Прототип изделия может появиться в 2022 году.
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