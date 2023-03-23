«Прошлый век»: Названы причины «провала» отечественных смартфонов AYYA T1
Смартфон AYYA T1 называют российским, хотя он полностью производится в КНР и на китайских компонентах, отметил в эфире НСН Денис Кусков.
Российские смартфоны AYYA T1 не пользуются спросом, так как цена у них выше, чем у китайских аналогов, рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с НСН. По его словам, эти смартфоны собирают по китайским образцам «прошлого века».
Накануне сообщалось, что смартфоны отечественного производителя «Смартэкосистема» AYYA T1 пользуются крайне слабым спросом. Как отметили «Ведомости» со ссылкой на источники, с момента старта продаж в розничных сетях в октябре 2021 года было куплено всего 905 устройств. Указывается, что такие продажи составляют 18% от общего объема поставок с китайских заводов, где ведется сборка этих гаджетов. Денис Кусков отметил, что производить AYYA T1 нет смысла.
«Что делает смартфон российским, большой вопрос, поскольку он производится в Китае и на китайских компонентах. По цене он выше китайских аналогов, а по техническим характеристикам примерно как два-три года назад были китайские аналоги. В этом нет никакого смысла. Если называешь телефон российским, то будь добр собирать его в России и на элементной базе хотя бы на 30% российской. Если телефон собирают в Китае по китайским образцам прошлого века, то вряд ли кто-то будет приобретать его за свой счет. К сожалению, пока вопрос создания своего собственного устройства не решен», - сказал Кусков.
Ранее издание CNews сообщало, что на старте продаж в 2021 году телефон AYYA T1 оценивали в 19 тысяч рублей. К марту 2023 года он подешевел. «Ведомости» отметили, что в различных модификациях его продавали от 7,5 тысячи рублей до 13,4 тысячи рублей, передает НСН.
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