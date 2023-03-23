«Прошлый век»: Названы причины «провала» отечественных смартфонов AYYA T1

Российские смартфоны AYYA T1 не пользуются спросом, так как цена у них выше, чем у китайских аналогов, рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с НСН. По его словам, эти смартфоны собирают по китайским образцам «прошлого века».

Накануне сообщалось, что смартфоны отечественного производителя «Смартэкосистема» AYYA T1 пользуются крайне слабым спросом. Как отметили «Ведомости» со ссылкой на источники, с момента старта продаж в розничных сетях в октябре 2021 года было куплено всего 905 устройств. Указывается, что такие продажи составляют 18% от общего объема поставок с китайских заводов, где ведется сборка этих гаджетов. Денис Кусков отметил, что производить AYYA T1 нет смысла.