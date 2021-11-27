В Орфографической комиссии РАН раскритиковали проект новых правил русского языка

Члены Орфографической комиссии РАН потребовали отозвать разработанный Минпросвещения проект новых правил русской орфографии, отметив, что в документе отсутствует «научный аппарат». Открытое письмо комиссии опубликовал учитель русского языка Сергей Волков.

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Ранее Минпросвещения разработало первый с 1956 года свод правил орфографии. В частности, в ведомстве предлагают сделать обязательным использование буквы «ё», применять разделительный твердый знак «при передаче иноязычных собственных имен и производных от них слов», уточняют правописание языковых единиц на грани между словом и его частью.

По мнению Орфографической комиссии, базой для проекта стал подготовленный в 2006 году академический справочник «Правила русской орфографии и пунктуации», который считается самым авторитетным. При этом отмечается, что принципы справочника были «существенно искажены из-за механистических сокращений и необдуманных нововведений».

Волков считает, что проект постановления Минпросвещения — «наспех переделанный полный академический справочник» правил орфографии. Однако в подготовленный свод правил не вошли целые разделы и «полностью отсутствует научный аппарат».

«Утверждение проекта будет дискредитировать всю работу по созданию современных полных правил русского правописания, создаст условия для негативной оценки деятельности как ученых-лингвистов, так и госструктур, ответственных за утверждение правил русского правописания»,— подчеркивается в открытом письме.

Как сообщает «Коммерсант», Минпросвещения в ответ на критику комиссии РАН объяснило, что проект свода новых правил — «часть масштабной работы», охватывающей «обновление списка грамматик, словарей и справочников». В ведомстве подчеркнули, что документ обсуждается с экспертным сообществом.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Русский ЯзыкМинпросветРАН
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