В Орфографической комиссии РАН раскритиковали проект новых правил русского языка

Ранее Минпросвещения разработало первый с 1956 года свод правил орфографии. В частности, в ведомстве предлагают сделать обязательным использование буквы «ё», применять разделительный твердый знак «при передаче иноязычных собственных имен и производных от них слов», уточняют правописание языковых единиц на грани между словом и его частью.

По мнению Орфографической комиссии, базой для проекта стал подготовленный в 2006 году академический справочник «Правила русской орфографии и пунктуации», который считается самым авторитетным. При этом отмечается, что принципы справочника были «существенно искажены из-за механистических сокращений и необдуманных нововведений».

Волков считает, что проект постановления Минпросвещения — «наспех переделанный полный академический справочник» правил орфографии. Однако в подготовленный свод правил не вошли целые разделы и «полностью отсутствует научный аппарат».

«Утверждение проекта будет дискредитировать всю работу по созданию современных полных правил русского правописания, создаст условия для негативной оценки деятельности как ученых-лингвистов, так и госструктур, ответственных за утверждение правил русского правописания»,— подчеркивается в открытом письме.

Как сообщает «Коммерсант», Минпросвещения в ответ на критику комиссии РАН объяснило, что проект свода новых правил — «часть масштабной работы», охватывающей «обновление списка грамматик, словарей и справочников». В ведомстве подчеркнули, что документ обсуждается с экспертным сообществом.

