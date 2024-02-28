В Nvidia предрекли исчезновение профессии программиста

Глава одной из самых дорогих технологических компаний в мире, гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг посоветовал молодому поколению учиться не на программистов, а на аграриев, сообщает «РЕН ТВ».

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Руководитель флагмана по производству графических процессоров и чипов заявил, что, если бы выбирал карьеру сейчас, сосредоточился бы на биологии и сельском хозяйстве. По его словам, кодирование возьмет на себя нейросеть, достаточно будет просто сформулировать техническое задание. Nvidia способствовала стремительному развитию технологий искусственного интеллекта, компания занимает большую долю рынка чипов, которые используются в этой сфере.

Развитие нейросетей формирует новые профессии и меняет рынок труда. Люди спорят о конкуренции с искусственным интеллектом в работе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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