В Новосибирске создали чехол для смартфона с перцовым баллончиком

Авторы изобретения — студенты факультета радиотехники и электроники Павел Фатьянов и Евгений Запесоцкий. Разработка представляет собой интегрированный в чехол обычного мобильного телефона перцовый баллончик с распылителем. Студенты считают, что изобретение позволит оперативно реагировать на опасность в экстренных ситуациях.

Испытания прототипа провели в октябре 2023 года, разработка показала свою эффективность. Емкость баллончика в 25 миллилитров позволяет совершить до 50 нажатий, расстояние распыления — один метр.

«Благодаря встраиванию ... в чехол устройство легко помещается в самую маленькую женскую сумочку, что обеспечивает быстрый и удобный доступ к средству защиты в любой ситуации», — отметили в НГТУ.

По словам создателей, перцовый баллончик в чехле для телефона пока не имеет аналогов.

