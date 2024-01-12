В Новосибирске создали чехол для смартфона с перцовым баллончиком
Студенты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали чехол для смартфона со встроенным перцовым баллончиком. Об этом говорится в сообщении вуза.
Авторы изобретения — студенты факультета радиотехники и электроники Павел Фатьянов и Евгений Запесоцкий. Разработка представляет собой интегрированный в чехол обычного мобильного телефона перцовый баллончик с распылителем. Студенты считают, что изобретение позволит оперативно реагировать на опасность в экстренных ситуациях.
Испытания прототипа провели в октябре 2023 года, разработка показала свою эффективность. Емкость баллончика в 25 миллилитров позволяет совершить до 50 нажатий, расстояние распыления — один метр.
«Благодаря встраиванию ... в чехол устройство легко помещается в самую маленькую женскую сумочку, что обеспечивает быстрый и удобный доступ к средству защиты в любой ситуации», — отметили в НГТУ.
По словам создателей, перцовый баллончик в чехле для телефона пока не имеет аналогов.
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