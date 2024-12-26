В Норвегии нашли захоронения женщин-викингов с уникальными артефактами
Захоронения женщин-викингов обнаружили ученые в Норвегии, пишет arkeonews.
Уточняется, что исследователи нашли монеты, броши, бусы и камень, вырезанный в форме женских гениталий.
Захоронения расположены на месте древней фермы в Скумснесе, где, возможно, жил местный правитель. Одна из женщин была похоронена с камнями, выложенными в форме 4-метрового корабля. Камень в месте предполагаемой мачты мог символизировать покойную, пишет Live Science.
Также в могиле обнаружены предметы для ткачества и бронзовый ключ — символ высокого статуса женщины-викинга. Археологи считают, что она была главой хозяйства и занимала важное место в социальной иерархии.
Эти находки подтверждают активные миграции и торговлю в эпоху викингов, а также роль женщин в обеспечении богатства через производство тканей, отмечается в статье.
Ранее исследователи из Института археологии РАН обнаружили уникальную могилу на территории Троице-Сергиевой лавры, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru