Археолог Монтейру: У берегов Португалии затонули 250 кораблей с сокровищами

В настоящее время у берегов Португалии находятся 8 260 затонувших кораблей. Об этом в интервью португальской газете Observador заявил Алешандри Монтейру.

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По его словам, речь идёт о суднах, которые потерпели крушение с 1500 года, в том числе, перевозивших различные богатства.

Учёный отметил, что это 250 затонувших кораблей. Например, один из них, ушедший на дно у острова Троя, перевозил 22 тонны золота и серебра.

«Рано или поздно кто угодно может найти... У Португалии нет механизмов защиты подобной находки от охотников за сокровищами», - заключил Монтейру.

Ранее в Китае в гробнице сына первого императора династии Цинь нашли 16 тонн сокровищ, сообщает RT.

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