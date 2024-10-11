Национальный автосоюз: Маск «украл» идею роботакси у России

В России уже давно существует автопилотируемое такси, поэтому основатель Tesla и Space X Илон Маск просто подсмотрел идею у РФ, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Его слова приводит «Газета.Ru».

Шапарин уточнил, что лично ездил на роботизированном такси в Москве, в котором можно задавать маршрут. По его словам, такие такси также есть и в Сочи.

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Шапарин отметил, что в мире не так много стран, где развиты роботизированные технологии, поэтому Россия может гордиться своими гражданами, а Илон Маск просто «посмотрел на то, что есть у нас».

Ранее Маск на мероприятии «Мы, робот» представил беспилотное роботакси Cybercab от своей компании Tesla, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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