Национальный автосоюз: Маск «украл» идею роботакси у России

В России уже давно существует автопилотируемое такси, поэтому основатель Tesla и Space X Илон Маск просто подсмотрел идею у РФ, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Его слова приводит «Газета.Ru».

Шапарин уточнил, что лично ездил на роботизированном такси в Москве, в котором можно задавать маршрут. По его словам, такие такси также есть и в Сочи.