В Москве разработали новое оборудование для бесконтактной оплаты проезда

В Москве группой компаний «Терминальные Технологии» разработан новый бортовой компьютер и сетевой коммутатор. Об этом сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, это оборудование поможет интеграторам оснастить подвижной состав доступным и функциональным оборудованием для оплаты проезда.

«Новый бортовой компьютер предназначен для применения в качестве органа управления сетью валидаторов в автобусах, электробусах, трамваях и других видах транспорта», – отметил Овчинский.

Кроме того, как подчеркнул глава департамента, он способен выполнять вычислительные задачи, обрабатывать и выводить статистические данные, а также управлять различным дополнительным оборудованием.

Ещё одним изобретением компании стал сетевой коммутатор на восемь портов, который обеспечивает связь между устройствами оплаты проезда в общественном транспорте с помощью технологии PoE (Power over Ethernet). Благодаря чему существенно упрощается коммутация в подвижном составе.

По словам гендиректора группы компаний Игоря Сухоставского, эти решения заменят собой дорогостоящие западные устройства, что значительно сократит издержки оснащения общественного транспорта в России.

В 2022 году «Терминальные Технологии» были признаны правительством Москвы «Экспортером года в сфере высоких технологий».

Москва – мегаполис с развитым производством, в котором функционирует свыше четырех тысяч промышленных площадок. Они предоставляют работу для более 720 тысяч человек.

Создавая комфортные условия для бизнеса, столица делает все для развития как крупного, так и среднего и малого предпринимательства. Размещенные на её территории промышленные площадки предоставляют инвесторам возможность выхода на крупные рынки сбыта с развитой инфраструктурой, а также к мерам поддержки. В настоящее время столичные предприятия могут рассчитывать на более 20 мер поддержки.

