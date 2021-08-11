Названа дата отправки первой актрисы на МКС

Запуск корабля «Союз МС-19», на котором состоится первый полет к МКС актрисы, планируется на 5 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

Часть фильма «Вызов» снимут в космосе

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Байконур назначен на 11:55 мск. На орбиту отправится космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они примут участие в съемках первого художественного фильма в космосе под рабочим названием «Вызов».

Возвращение актрисы и режиссера на Землю планируется на 17 октября на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким.

Как сообщалось, съемки должны пройти в лабораторном модуле (МЛМ) «Наука», который накануне успешно присоединился к МКС.

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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:КиноМКС
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