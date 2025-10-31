V Конгресс молодых ученых пройдет на территории «Сириус» 26-28 ноября

В 2025 году V Конгресс молодых ученых состоится на федеральной территории «Сириус» 26–28 ноября. Мероприятие пройдет под лозунгом «Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего».



Конгресс молодых ученых — это крупнейшая площадка для диалога представителей фундаментальной науки, государственной власти, реального сектора экономики, а также резидентов иностранных государств. Он является одним из ключевых форумов в рамках реализации десятилетия науки и технологий, объявленного в России указом президента Владимира Путина.



Деловая программа будет организована с круглыми столами, экспертными сессиями и панельными дискуссиями по шести тематическим блокам: «Большие вызовы: импульс развития», «Инициативы десятилетия науки и технологий в России: энергия поколений», «Потенциал будущего: кадры, инструменты и инфраструктура», «Поля взаимодействия: международное сотрудничество», «Наука заряжает: лекции ведущих ученых» и «Форум БРИКС по социально-гуманитарным исследованиям».

Среди спикеров и участников будут первые лица органов власти, главы компаний и руководители ведущих научных и образовательных организаций. Правительство России будет представлено заместителем председателя Дмитрием Чернышенко. С речами выступят также помощник президента РФ Андрей Фурсенко, президент Российской академии наук Геннадий Красников и многие другие. Помимо деловой части, конгресс также включает выставочную, спортивную и культурную программы.



Доступ к мероприятию бесплатный. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте и отбор. На данный момент уже свыше 7000 человек из более чем 63 стран подтвердили свое участие. Форум проводится при поддержке 56 партнеров.

