В интернет утекли логины и пароли более 1 миллиона россиян

В компании заявили, что более миллиона человек могли стать «потенциальными жертвами» утечки. Их личные данные содержатся не только в даркнете, но и в обычном интернете, поэтому мошенникам даже не придется эту информацию покупать.

Директор по противодействию мошенничеству Bi.zone Антон Окошкин также отметил, что часто люди используют одни и те же логины и пароли для разных сервисах, поэтому взлом одного из них дает доступ к другим, пишет «Газета.ру».

Ранее в Москве была задержана группа мошенников, которые продавали фальшивые справки о вакцинации, сообщает РЕН ТВ.

