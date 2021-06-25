В интернет утекли логины и пароли более 1 миллиона россиян
В интернет попала информация о логинах и паролях более 1,2 млн россиян из-за утечки данных. Об этом сообщил сервис проверки учетных данных, разработанный компанией Bi.zone.
В компании заявили, что более миллиона человек могли стать «потенциальными жертвами» утечки. Их личные данные содержатся не только в даркнете, но и в обычном интернете, поэтому мошенникам даже не придется эту информацию покупать.
Директор по противодействию мошенничеству Bi.zone Антон Окошкин также отметил, что часто люди используют одни и те же логины и пароли для разных сервисах, поэтому взлом одного из них дает доступ к другим, пишет «Газета.ру».
Ранее в Москве была задержана группа мошенников, которые продавали фальшивые справки о вакцинации, сообщает РЕН ТВ.
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