Мошенники продают поддельные сертификаты о вакцинации в даркнете
Поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса выставили на продажу в даркнете, сообщает «Лента.ру».
По данным издания, стоимость фиктивных справок на известной в России даркнет-площадке варьируется от 3 до 60 тысяч рублей.
Авторы объявлений обещают за 3 тысячи рублей изготовить справку, которую можно предъявить на работе, либо документ о наличии антител или об отрицательном ПЦР-тесте. Уточняется, что справки не пройдут проверку подлинности.
При этом сертификат, который якобы оформляется официально, продавцы из даркнета оценивают в 15 тысяч рублей. Покупателей заверяют, что «вакцинация» будет подтверждена на портале госуслуг.
Еще в одном объявлении за электронный сертификат о прививках просят 60 тысяч рублей. По словам продавцов, «все делается официально через медучреждение». Кроме того, покупатель якобы получит подтверждение получения второго компонента вакцины через 21 день после первой, в соответствии с порядком вакцинации.
Тем не менее, в некоторых объявлениях утверждается, что полное подтверждение вакцинации в аккаунте покупателя на «Госуслугах» будет доступно спустя несколько суток после покупки.
Ранее председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов на пресс-конференции в НСН призвал подключать общественность к борьбе с подделкой документов о вакцинации. По словам эксперта, правоохранительные органы не уделяют должного внимания этой проблеме, поскольку статья Уголовного кодекса о подделке документов остается «на уровне мелкого хулиганства».
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