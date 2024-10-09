В ИКИ РАН сообщили о сильной вспышке на Солнце

Уточняется, что магнитная буря возможна к концу недели. Вещество с Солнца может достигнуть Земли на стыке 11 и 12 октября.

Также в лаборатории отметили, что взрыв произошел в огромном пятне, которое появилось на севере Солнца 10 дней назад. В этой связи в ИКИ РАН допустили, что в будущем возможны супер-вспышки.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова сообщила, что метеозависимым людям после любой мощной вспышки на Солнце лучше отложить трудозатратные дела и провести день в необременительном режиме. При этом легкие прогулки пойдут на пользу, передает «Радиоточка НСН».

