В ИКИ РАН сообщили о сильной вспышке на Солнце
На Солнце произошла сильная, но не рекордная вспышка, при этом крупный выброс плазмы направлен к Земле, сообщают в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Уточняется, что магнитная буря возможна к концу недели. Вещество с Солнца может достигнуть Земли на стыке 11 и 12 октября.
Также в лаборатории отметили, что взрыв произошел в огромном пятне, которое появилось на севере Солнца 10 дней назад. В этой связи в ИКИ РАН допустили, что в будущем возможны супер-вспышки.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова сообщила, что метеозависимым людям после любой мощной вспышки на Солнце лучше отложить трудозатратные дела и провести день в необременительном режиме. При этом легкие прогулки пойдут на пользу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru