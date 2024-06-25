Ученые предупредили о приближении к Земле очередного «астероида-убийцы»

В сообщении говорится, что расстояние между планетой и астероидом составит 6,6 млн километров, что ближе, чем за все последние 110 лет.

«На таком удалении NASA расценивает его как потенциально опасный объект», — говорится в статье.

Уточняется, что астероид 2011 UL21 имеет ширину от 1,7 до 3,9 км, то есть он примерно в пять раз меньше космического камня, уничтожившего динозавров.

Ранее старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов заявил, что астероид Апофис, который будет пролетать мимо Земли в 2029 году, может сбить какой-то из космических спутников, сообщает RT.

