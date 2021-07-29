В Германии получили нанотела против коронавируса из организма альпак. Немецкие ученые извлекли нужные компоненты для борьбы с COVID-19 из организма южноамериканских домашних животных. Эти нанотела способны блокировать коронавирус. Пока что разработка не была испытана.

Исследователи рассчитывают, что можно будет использовать разработку не только при вакцинации, но и для ингаляций, чтобы остановить распространение вируса непосредственно в месте заражения.

Ранее был назван симптом, указывающий на заражение COVID-19 после вакцинации.



