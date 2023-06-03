СМИ: Сунак и Байден обсудят создание «барьеров» на пути внедрения искусственного интеллекта

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден обсудят создание «барьеров» на пути внедрения искусственного интеллекта. Об этом пишет Times.

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Ранее стало известно, что Сунак посетит США 7-8 июня.

Британский премьер встретится с Байденом в Белом доме. Ожидается, что политики рассмотрят вопросы сотрудничества в части создания «оградительных барьеров» для новой технологии.

«Среди идей, рассматриваемых на Даунинг-стрит, - создание в Лондоне глобального органа по контролю за ИИ по образцу МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии. - НСН», — отмечает британская газета.

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ФОТО: Youtube / STV News
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектДжо БайденСШАВеликобритания

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