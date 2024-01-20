В Японии создали сервис, который защитит работы художников от нейросетей
Токийская компания SnackTime создала сервис Emamori, который защитит произведения художников от искусственного интеллекта. Благодаря новой разработке их стиль будет невозможно повторить.
При использовании сервиса, он добавляет к работе художника водяной знак и цифровой шум, невидимый для человеческого глаза. В случае попытки нейросети изучить изображение для последующего воспроизведения, результат получится искаженным и непригодным для использования в качестве иллюстрации.
Бесплатная версия сервиса позволяет пользователям защитить до четырех изображений в день. Премиум версии предлагают зашифровать большее количество работ.
Ранее лауреат самой престижной в Японии литературной премии призналась, что использовала ChatGPT при написании своего романа. Риэ Кудан получил премию Акутагавы за роман «Токийская башня сочувствия», напоминает «Радиоточка НСН». По ее словам, около пяти процентов предложений были написаны чат-ботом и не подверглись каким-либо изменениям.
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