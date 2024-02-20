В Apple заявили, что класть утонувший смартфон в рис бесполезно
Представители компании Apple призвали владельцев смартфонов не опускать их в рис. Об этом пишет издание Macworld.
На сайте поддержки Apple описывается порядок действий при контакте телефона с жидкостью. Специалисты фактически запретили класть утонувший смартфон в рис, продувать его сжатым воздухом, или затыкать отверстия ватными палочками, зубочистками и прочими мелкими предметами.
Все эти действия, отмечают эксперты, могут навредить телефону, и в целом бесполезны. Вместо этого хозяину техники следует легко постучать iPhone по ладони, чтобы удалить лишнюю влагу, а потом оставить в сухом, хорошо вентилируемом месте. При этом сушиться смартфон должен не менее тридцати минут, и в случае, если он не включается после этой процедуры, оставить его выключенным в течение суток.
Ранее компания Apple выступила против права на ремонт своих гаджетов с помощью стороннего оборудования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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