«Поместится в карман!»: Wylsacom заявил, что Apple разрабатывает складной планшет

«Складные смартфоны действительно набирают популярность. Сегодня это пока достаточно дорого и есть некий имиджевый эффект. В отрасли говорят, что Samsung в этом году покажет бюджетные версии своих складных смартфонов – и Flip, и Fold. Китайские бренды здесь тоже активно представляют новинки. Это как раз ключевой фактор, индустрия взрослеет. Сегодня это уже пятое-шестое поколение устройств, экраны улучшились, проблемы, которые были на старте, устраняются. Компания Apple часто именно такую стратегию выбирает. Где-то они могут быть пионерами и внедрять что-то первыми, а где-то они занимают выжидательную позицию», - отметил он.

По словам блогера, Apple от этого тренда отставать не будет, но попытается удивить всех именно планшетами, которые можно будет убрать в карман.

«Конечно, складные смартфоны от Apple ждать стоит, но первым складным устройством от Apple будет все-таки планшет. Потому что это более логично в текущем состоянии, это очень удобно для планшета. Можно получить достаточно большую диагональ – 8-10 дюймов, при этом устройство будет помещаться в карман. В смартфонах такая же идея, но логичнее это все-таки для планшетов. Телефоны они пока не готовы выпускать, так как это вопрос толщины. Компания не хочет делать устройство толще, чем есть сейчас», - объяснил собеседник НСН.

Wylsacom добавил, что компании уже не знают, чем привлечь искушенного пользователя, а складные устройства эффектны и удобны.

«Рынок мобильных устройств замедлил свой рост, поэтому появляется больше идей для развития. Здесь история циклична. Сначала это было с мобильными телефонами, а теперь со смартфонами. Производители пытаются чем-то удивить пользователя. Это не только чистый маркетинг, это эффектно, но это и действительно удобно, на этом и играют», - заключил он.

Ранее глава Apple Тим Кук заявил, что компания работает над созданием собственного искусственного интеллекта (ИИ), отмечает «Радиоточка НСН». Он подчеркнул, что корпорация продолжает вкладывать «большие средства» в эти системы. Раскрывать детали наработок он отказался, отметив, что результат трудов мир увидит уже в 2024 году.

