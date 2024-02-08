«Поместится в карман!»: Wylsacom заявил, что Apple разрабатывает складной планшет
Блогер Wylsacom заявил НСН, что складные устройства сегодня набирают популярность, бюджетные версии таких смартфонов планирует выпустить Samsung.
Компания Apple подхватила тренд на складные устройства, но планирует сначала выпустить планшет, помещающийся в карман, рассказал блогер Wylsacom (Валентин Петухов) в интервью НСН.
Apple разрабатывает и тестирует два варианта iPhone со складным экраном, сообщает издание MacRumors. По данным источников, устройства находятся на ранней стадии разработки и не включены в планы массового производства Apple на 2024 или 2025 год. Wylsacom рассказал, почему складные смартфоны набирают популярность.
«Складные смартфоны действительно набирают популярность. Сегодня это пока достаточно дорого и есть некий имиджевый эффект. В отрасли говорят, что Samsung в этом году покажет бюджетные версии своих складных смартфонов – и Flip, и Fold. Китайские бренды здесь тоже активно представляют новинки. Это как раз ключевой фактор, индустрия взрослеет. Сегодня это уже пятое-шестое поколение устройств, экраны улучшились, проблемы, которые были на старте, устраняются. Компания Apple часто именно такую стратегию выбирает. Где-то они могут быть пионерами и внедрять что-то первыми, а где-то они занимают выжидательную позицию», - отметил он.
По словам блогера, Apple от этого тренда отставать не будет, но попытается удивить всех именно планшетами, которые можно будет убрать в карман.
«Конечно, складные смартфоны от Apple ждать стоит, но первым складным устройством от Apple будет все-таки планшет. Потому что это более логично в текущем состоянии, это очень удобно для планшета. Можно получить достаточно большую диагональ – 8-10 дюймов, при этом устройство будет помещаться в карман. В смартфонах такая же идея, но логичнее это все-таки для планшетов. Телефоны они пока не готовы выпускать, так как это вопрос толщины. Компания не хочет делать устройство толще, чем есть сейчас», - объяснил собеседник НСН.
Wylsacom добавил, что компании уже не знают, чем привлечь искушенного пользователя, а складные устройства эффектны и удобны.
«Рынок мобильных устройств замедлил свой рост, поэтому появляется больше идей для развития. Здесь история циклична. Сначала это было с мобильными телефонами, а теперь со смартфонами. Производители пытаются чем-то удивить пользователя. Это не только чистый маркетинг, это эффектно, но это и действительно удобно, на этом и играют», - заключил он.
Ранее глава Apple Тим Кук заявил, что компания работает над созданием собственного искусственного интеллекта (ИИ), отмечает «Радиоточка НСН». Он подчеркнул, что корпорация продолжает вкладывать «большие средства» в эти системы. Раскрывать детали наработок он отказался, отметив, что результат трудов мир увидит уже в 2024 году.
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