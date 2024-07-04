Уникальную технологию ИИ представили в России
Уникальный генеративный искусственный интеллект (ИИ) появился в сервисе Trace (инструменте VK, предназначенном для мониторинга стабильности приложений для iOS и Android). Об этом сообщил портал Lenta.ru.
Отмечается, что задача новой технологии — анализ проблем и сбоев в приложениях, а также поиск их решения. Кроме того, ИИ помогает уменьшать временные затраты на всех этапах разработки приложений — от тестирования до выпуска в продакшен.
В случае обнаружения проблем создается стектрейс (детальный отчет с анализом разделов и модулей приложения, где предположительно мог случиться сбой). После этого выделяется сама вероятная проблема либо составляется список факторов, способных нарушить работу приложения.
Кроме того, сервис генерирует советы по устранению неполадок (в частности, устранение неточности в коде).
Ранее Первый МГМУ им. И. М. Сеченова совместно с Университетом искусственного интеллекта научил ИИ распознавать названия продуктов в чеках магазинов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru