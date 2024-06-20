ИИ научили распознавать продукты в магазинных чеках для мониторинга питания

Первый МГМУ им. И. М. Сеченова совместно с Университетом искусственного интеллекта научил искусственный интеллект (ИИ) распознавать названия продуктов в чеках магазинов. Такая технология в будущем позволит мониторить пищевые привычки пациентов и их семей.

Разработчики считают, что существующие сегодня инструменты для оценки питания, включая пищевые дневники или опросники, недостаточно эффективны. Пациенты очень быстро их забрасывают, а для изучения пищевого поведения нужен именно долгосрочный анализ, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Сеченовский университет.

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Технология с применением ИИ сможет идентифицировать продуктовые товары и сравнивать их с продуктами в базе данных для проверки химического состава продуктов. В будущем планируется разработать соответствующее мобильное приложение для удобства пациентов.

Полученные данные позволят рассчитать различные индексы здорового питания, которые отражают соотношение полезных и вредных продуктов в рационе. На основе этой информации система даст рекомендации для выбора полезных продуктов в магазине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МедицинаМагазиныИскусственный Интеллект

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