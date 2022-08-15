«Углеродные» сады на карбоновых полигонах: как в России решаются экологические задачи

В 2019 году Москва подписала декларацию «Зеленые и здоровые улицы». Основная цель – привлечь внимание к вопросам изменения климата за счет активной деятельности городов, а также объединить усилия для сокращения выбросов, рассказали в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Сейчас в России создается сеть карбоновых полигонов. Для мировых мегаполисов это одна из приоритетных задач. Уникальные площадки для исследований позволят отработать методы и оценить объемы эмиссии парниковых газов. Результатом станет выбор оптимальных решений по декарбонизации регионов и базовых отраслей промышленности. Все страны в рамках декарбонизации экономики в климатической повестке работают над тем, чтобы иметь собственные системы учёта парниковых газов.

ПОТЕНЦИАЛ ЗЕЛЕНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Пилотный проект по созданию карбоновых полигонов стартовал в начале 2021 года. Его реализация соответствует Национальному плану мероприятий адаптации к изменениям климата на период до 2022 года, а также стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. На сегодняшний день в России открыто 13 карбоновых полигонов. Это природные территории с уникальными экосистемами, которые обладают высокой поглощающей способностью, само их наличие обеспечивает сток парниковых газов. У каждого из них свой тип агроландшафта, структура и типы растительности.

Специалисты разработают методики измерения потоков основных парниковых газов, включая двуокись углерода, метан, закись азота. Планируется, что такая методика станет основой для собственной национальной системы мониторинга потоков парниковых газов. Это связано с климатическими изменениями и мерами по адаптации к ним.

В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы напоминают, что особо охраняемые территории столицы также обладают поглотительным потенциалом. В городе сегодня насчитывается 145 ООПТ общей площадью более 19,7 тысяч га. По площади зеленых насаждений Москва входит в число лидеров среди мировых мегаполисов. При этом одним из трендов сегодня является сохранение существующей естественной природы в городах.

Специалисты отмечают, что выбросы парниковых газов значительно влияют на климатические аномалии, с которыми все чаще сталкивается планета. Так, около 60% всех парниковых газов приходится именно на города. Такие объемы приводят к более быстрому изменению климата, поясняют эксперты. Поэтому сегодня нужна не только адаптация, но и смягчение этих последствий.

ПРОФИЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Программа по созданию карбоновых полигонов рассчитана на несколько лет. Сами исследования на полигонах будут проводиться не менее 15 лет.

Одна из новых площадок – карбоновый полигон WayCarbon в Чеченской Республике, который официально открылся в мае 2022 года и включает несколько природных зон. Его особенностью станет проведение исследований по влиянию регенеративного животноводства на секвестрационный (возможность поглощать углекислый газ) потенциал пастбищ.

Ближайший к Москве полигон «Чашниково», оператором которого выступает МГУ имени М.В. Ломоносова, расположен в Солнечногорском районе Подмосковья на южных склонах Клинско-Дмитровской гряды. Здесь преобладают хвойные и смешанные леса, встречаются заболоченные осиново-березовые и черноольховые леса. В результате будет создана компьютерная программа, которая позволит проводить расчеты потенциальной секвестрации атмосферного углерода.

В планах – открытие карбонового полигона при поддержке Кабардино-Балкарского госуниверситета. Для его создания уже выделен земельный участок. На полигоне специалисты будут проводить ряд важнейших исследований в сфере экологии и изменений климата. Планируется заложить яблоневый сад интенсивного типа с уникальной экосистемой.

К слову, «углеродный» сад уже создан на карбоновом полигоне в Воронеже. Здесь высажено 12 тысяч деревьев, каждое из которых обладает повышенной способностью к поглощению углекислого газа в атмосфере. Создание таких экосистем – путь к достижению углеродного баланса на планете, подчеркнули в учебно-опытном лесхозе Воронежского государственного лесотехнического университета им. Г. Ф. Морозова, который курирует этот проект.

Решение о создании испытательного карбонового полигона принято для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса принято на территории Чувашской Республики и Ульяновской области. В частности, будет разработана методика расчета углеродных единиц и «углеродных» паспортов для предприятий лесной промышленности.

В начале 2022 года на федеральном уровне выпущено постановление об утверждении научно-технической программы в области экологического развития Российской Федерации и климатических изменений на 2021-2030 гг. В 2020 году был утвержден национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата до 2022 года.

В Москве разрабатывают свой климатический план. Это будет стратегический документ, который охватит все отрасли городской экономики. Документ будет рассчитан до 2060 года, сообщили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

Участие в работе принимают представители университетов и научных организаций. О проектах по созданию карбоновых полигонов рассказывают школьникам и студентам вузов. Так, на базе МГУ им. М. В. Ломоносова завершились занятия в первой летней почвенно-экологической школе «Carbon.MSU». Школа стала частью реализации проекта карбоновых полигонов России, приобщиться к важной работе теперь смогут ученики. Сотрудники факультета, активисты студенческого научного общества, представители карбонового полигона «Чашниково» (Солнечногорский район Подмосковья) провели целую серию интерактивных научно-популярных лекций и семинаров.

Для участия в школе было подано более 70 заявок от юных экологов из Беларуси, Казахстана и России. География участников впечатляет, в занятиях приняли участие школьники из 22 регионов страны. В числе тем лекций – инструментальные методы наземных измерений потоков климатически активных газов, технологии контроля и управления углеродным балансом экосистем.

Активно поддерживает участие школьников в решении экологических задач проект «Зеленый патруль». В Москве создается ряд программ, которые формируют экологическую культуру школьников. При этом важной целью является дальнейшее усиление роли гражданского общества в жизни страны, развитие экологического просвещения, мировоззрения и образования.

Так, например, в прошлом году для ребят в Подмосковье проводились видеоуроки об экологической грамотности. Серия обучающих видеоуроков, викторина, эко-форум и другие мероприятия были организованы в рамках реализации проектов «Чистая страна» и «Здоровое будущее».

Экологическое просвещение подрастающего поколения – работа, которой в столице активно занимаются специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Занятия проходят в экоцентрах и эко-классах, а также на особо охраняемых природных территориях. Это как теория, так и практика. Например, разработаны специализированные орнитологические экскурсии, образовательные квесты о флоре и фауне нашего города и многие другие.

Именно ООПТ являются базой экологического просвещения. Ежегодно проводятся тысячи эколого-просветительских мероприятий, включая выставки, познавательные проекты и общественные акции.

«Интерес жителей нашего города к московской природе с каждым годом возрастает, – сказал Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. – Мы видим необходимость более глобального подхода, объединяющего образовательные и исследовательские институты, инновационные проекты и разработки».

