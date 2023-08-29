Учёный РАН Кособоков заявил, что землетрясения не связаны с суперлунием
Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков заявил, что землетрясения провоцируются не только Луной, но и другими обстоятельствами, сообщает RT.
По его словам, это тектонические процессы и напряжения, которые образуются в конкретном районе в конкретной зоне разломов.
Он указал, что конкретной связи между положением Луны и сейсмической активностью нет.
«Безусловно, когда Луна находится на своём ближайшем расстоянии до Земли, то гравитационная сила больше обычного, но наши исследования показывают, что связи сильнейших землетрясений мира с положением Луны или Солнца не наблюдается», — отметил эксперт.
Кособоков добавил, что после «ужасных землетрясений в Турции» сейсмическая обстановка обычная и «ничего серьёзного пока не наблюдается».
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что землетрясения, произошедшие на юго-востоке страны 6 февраля, затронули 11 турецких провинций и коснулись 14 млн человек, погибли более 51 тысячи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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