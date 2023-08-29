Учёный РАН Кособоков заявил, что землетрясения не связаны с суперлунием

По его словам, это тектонические процессы и напряжения, которые образуются в конкретном районе в конкретной зоне разломов.

Он указал, что конкретной связи между положением Луны и сейсмической активностью нет.

«Безусловно, когда Луна находится на своём ближайшем расстоянии до Земли, то гравитационная сила больше обычного, но наши исследования показывают, что связи сильнейших землетрясений мира с положением Луны или Солнца не наблюдается», — отметил эксперт.

Кособоков добавил, что после «ужасных землетрясений в Турции» сейсмическая обстановка обычная и «ничего серьёзного пока не наблюдается».

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что землетрясения, произошедшие на юго-востоке страны 6 февраля, затронули 11 турецких провинций и коснулись 14 млн человек, погибли более 51 тысячи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».