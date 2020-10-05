Учёные РАН создали новый прибор для наблюдений за Солнцем
Учёные из МФТИ и РАН разработали новый детектор солнечных частиц, передаёт агентство РИА Новости.
Детектор изготовили в Институте ядерных исследований РАН по заказу Института космических исследований Академии. Журнал Journal of Instrumentation опубликовал описание прибора: он сконструирован из полистироловых дисков, подключенных к кремниевым фотодетекторам.
Отмечается, что детекторы улавливают свет, преобразованный из кинетической энергии солнечных частиц, а компьютер анализирует полученный сигнал. Датчик регистрирует одиночные частицы при потоке ниже 105 частиц в секунду, а при более интенсивном излучении действует в интегральном режиме.
Новый детектор солнечных частиц позволит повысить уровень защиты космонавтов и кораблей от солнечной радиации, а также с его помощью учёные смогут глубже исследовать природу вспышек на Солнце.
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