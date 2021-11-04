Учёные предупредили о крупнейшей за последние годы магнитной буре на Земле
Начинается одна из крупнейших за последние несколько лет магнитная буря на Земле. Об этом заявили учёные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН), сообщает РИА Новости.
«На Земле около 01:00 мск неожиданно началась одна из крупнейших магнитных бурь последних лет», — приводит сообщение ФИАН RT.
При максимальном значении в девять пунктов индекс геомагнитной активности возрос подскочил до семи. Это произошло после полуночи. Ученые считают, что такое напряжение магнитного поля планеты сохранится на протяжении двух-трёх суток.
По мнению исследователей, солнечная вспышка уровня М1.7, произошедшая два дня назад, стала причиной геомагнитной активности.
О череде вспышек на Солнце проинформировали в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института П.Н. Лебедева Российской академии наук.
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