Учёные предупредили о крупнейшей за последние годы магнитной буре на Земле

«На Земле около 01:00 мск неожиданно началась одна из крупнейших магнитных бурь последних лет», — приводит сообщение ФИАН RT.

При максимальном значении в девять пунктов индекс геомагнитной активности возрос подскочил до семи. Это произошло после полуночи. Ученые считают, что такое напряжение магнитного поля планеты сохранится на протяжении двух-трёх суток.

По мнению исследователей, солнечная вспышка уровня М1.7, произошедшая два дня назад, стала причиной геомагнитной активности.

О череде вспышек на Солнце проинформировали в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института П.Н. Лебедева Российской академии наук.

