Серия вспышек произошла на Солнце
Череда вспышек последовала сегодня утром на Солнце. Об этом информирует Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института П.Н. Лебедева Российской академии наук.
Уточняется, что речь идёт о трёх слабых вспышках класса С. Первая из них возникла в 07:10 по московскому времени, затем в 08:00 произошла вторая и ещё через 50 минут – завершающая. Каждая из них продолжалась не более 7 минут, отмечает RT.
Эти явления классифицируются по баллам в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Во время вспышек светило выбрасывает облака плазмы, которые вызывают магнитные бури на Земле через двое – трое суток.
В ночь на вторник, 20 апреля на Солнце была зафиксирована уникальная вспышка среднего класса. Необычность её объясняется тем, что сейчас наблюдается период минимальной солнечной активности, а за последнее время таких вспышек было четыре-пять. В период максимальной активности звезды вспышки случаются не реже чем через день.
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