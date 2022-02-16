Стало известно, кто сможет принимать лекарство от COVID-19 на основе антител

Применение лекарства от коронавируса на основе антител будет эффективно только в первые часы заболевания. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Ранее директор центра эпидемиологии и микробиологиии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в ближайшее время будет получено разрешение на проведение клинических исследований препарата от коронавируса на основе моноклональных антител. Нетесов объяснил, как действуют такие лекарства.