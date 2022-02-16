Стало известно, кто сможет принимать лекарство от COVID-19 на основе антител
Академик Сергей Нетесов отметил, что применять лекарство от COVID-19 на основе моноклональных антител можно только в первые часы после заболевания.
Применение лекарства от коронавируса на основе антител будет эффективно только в первые часы заболевания. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
Ранее директор центра эпидемиологии и микробиологиии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в ближайшее время будет получено разрешение на проведение клинических исследований препарата от коронавируса на основе моноклональных антител. Нетесов объяснил, как действуют такие лекарства.
«Эти препараты работают также, как гамма-глобулины против вируса клещевого энцефалита. Его надо применять буквально в первые часы заболевания после укуса клеща. Но при этом совершенно не обязательно предлагать его всем подряд. Потому что этот препарат очень дорогой. За рубежом его применяют в двух случаях. Первое – когда человеку уже действительно очень тяжело, и его надо спасать от фактически очень тяжелого течения болезни. Второе – такой препарат колют членам семьи заболевшего человека. Тогда вроде бы удается предотвратить распространение болезни среди членов семьи, которые живут вместе. Так делают в США и в странах Европы», - рассказал он.
При этом академик подчеркнул, что неизвестно, будет ли препарат центра имени Гамалеи эффективен для лечения коронавируса.
«Для предотвращения заболевания среди членов семьи такие препараты точно эффективны. Насчет лечения – здесь данные противоречивы. Такой препарат работает совершенно по другому принципу, отличному от вакцины. Он не профилактический, а экстренно профилактический. Он работает в первые 24-36 часов с момента заражения», - заключил Нетесов.
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН заявила, что детей не стоит использовать в рекламной кампании по вакцинации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,7 млн+179 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+748 / сут.
Выздоровели
11,6 млн+172 тыс. / сут.
- Бывших прокурора и зампрокурора Новосибирской области задержали по подозрению во взятках
- Зеленский поздравил украинцев с Днем единения
- Путин выступит на итоговой коллегии МВД 17 февраля
- Памфилова удивилась данным о доле россиян, убежденных в честности выборов
- Суд арестовал жителя Плесецка по подозрению в госизмене
- В ЕС рассказали о мерах на случай перебоев с поставками газа из России
- Российские биатлонистки стали вторыми в эстафете на ОИ в Пекине
- В России госпитализировали менее 20 тысяч пациентов с COVID-19 за сутки
- Ялтинский экономический форум вновь перенесли из-за коронавируса
- Хоккеисты сборной России вышли в полуфинал Олимпиады
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru