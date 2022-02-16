Стало известно, кто сможет принимать лекарство от COVID-19 на основе антител

Академик Сергей Нетесов отметил, что применять лекарство от COVID-19 на основе моноклональных антител можно только в первые часы после заболевания.

Применение лекарства от коронавируса на основе антител будет эффективно только в первые часы заболевания. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Ранее директор центра эпидемиологии и микробиологиии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в ближайшее время будет получено разрешение на проведение клинических исследований препарата от коронавируса на основе моноклональных антител. Нетесов объяснил, как действуют такие лекарства.

«Не так быстро!» В Госдуме надеются за месяц снять антиковидные ограничения в России
«Эти препараты работают также, как гамма-глобулины против вируса клещевого энцефалита. Его надо применять буквально в первые часы заболевания после укуса клеща. Но при этом совершенно не обязательно предлагать его всем подряд. Потому что этот препарат очень дорогой. За рубежом его применяют в двух случаях. Первое – когда человеку уже действительно очень тяжело, и его надо спасать от фактически очень тяжелого течения болезни. Второе – такой препарат колют членам семьи заболевшего человека. Тогда вроде бы удается предотвратить распространение болезни среди членов семьи, которые живут вместе. Так делают в США и в странах Европы», - рассказал он.

При этом академик подчеркнул, что неизвестно, будет ли препарат центра имени Гамалеи эффективен для лечения коронавируса.

«Бомбей и Дели безопасны»: Онищенко поддержал отмену карантина для туристов в Индии
«Для предотвращения заболевания среди членов семьи такие препараты точно эффективны. Насчет лечения – здесь данные противоречивы. Такой препарат работает совершенно по другому принципу, отличному от вакцины. Он не профилактический, а экстренно профилактический. Он работает в первые 24-36 часов с момента заражения», - заключил Нетесов.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН заявила, что детей не стоит использовать в рекламной кампании по вакцинации.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МедицинаЗдоровьеЛекарстваКоронавирусРАН
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры