Учёные назвали признак, обнаруженный более чем у 80% больных COVID-19

Более чем 80 процентов пациентов с коронавирусом страдают от дефицита витамина D. К такому выводу пришли испанские учёные, результаты их исследований опубликовал во вторник журнал Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Испанские медики изучали роль витамина D в состоянии пациентов с COVID-19: может ли его недостаток стать фактором риска и как он влияет на тяжесть болезни. В исследовании приняли участие 216 пациентов с коронавирусом, проходящие лечение в больнице при Университете Кантабрии в Сантандере. Учёные оценивали уровень 25OHD, гидроксилированной формы витамина D3, в крови. Эти показатели измеряли также у 197 участников контрольной группы, не заражённых COVID-19.

В результате исследования выяснилось, что у 82,2 процентов пациентов с коронавирусом — недостаток витамина D, при этом у мужчин уровень витамина ниже. Также у этой группы пациентов обнаружили повышение воспалительных маркеров, больше случаев гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, исследователи изучили возможное влияние дефицита витамина на тяжесть протекания коронавирусной инфекции: связи между этими факторами не обнаружено.

Учёные заключают, что приём витамина D при его низких показателях в крови может положительно влиять на иммунитет, и препараты витамина должны быть рекомендованы пациентам с коронавирусом.

