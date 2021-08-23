Учёные нашли антитело, защищающее от всех штаммов коронавируса

Учёные из Медицинской школы Университета Вашингтона в американском Сент-Луисе обнаружили антитело, способное нейтрализовать все известные мутации COVID-19. Результаты исследования были опубликованы на сайте учебного заведения.

В своём отчёте исследователи отметили, что сначала они изучили способность 43 образцов предотвращать заражение исходным вариантом SARS-CoV-2, после чего девять самых мощных нейтрализующих частиц испытали на грызунах, из которых и выбрали самые эффективные.

Выяснилось, что антитело SARS2-38 отличается высокой способностью нейтрализации при низкой концентрации и может воздействовать на все варианты возбудителя инфекции. При этом оно может бороться не только с распространёнными вариантами COVID-19, в том числе «дельта» и «йота», но и с редкими мутациями.

Ранее президент России Владимир Путин призвал отказаться от «кампании навязывания» в вопросах вакцинации от коронавируса, сообщают «Невские новости». По его словам, необходимо создавать для граждан стимулы и проводить разъяснительную работу.

