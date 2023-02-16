Ученый сообщил, что ускоренное вращение омолодит Землю на одну секунду в 2028 году

Скорость вращения Земли в последнее время увеличивается аномальным образом, чтобы компенсировать это, к 2028 году нужно будет вычесть одну секунду. Об этом рассказал главный научный сотрудник отдела перспективных исследований и измерений времени и частоты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Виталий Пальчиков, передает РИА Новости.

По словам ученым, на сегодняшний день нет объяснений тому, почему вращение Земли заметно ускоряется, но существует несколько гипотез - например, аномальное количество осадков.