Ученый сообщил, что ускоренное вращение омолодит Землю на одну секунду в 2028 году

Скорость вращения Земли в последнее время увеличивается аномальным образом, чтобы компенсировать это, к 2028 году нужно будет вычесть одну секунду. Об этом рассказал главный научный сотрудник отдела перспективных исследований и измерений времени и частоты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Виталий Пальчиков, передает РИА Новости.

По словам ученым, на сегодняшний день нет объяснений тому, почему вращение Земли заметно ускоряется, но существует несколько гипотез - например, аномальное количество осадков.

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Пальчиков отметил, что до недавних пор наша планета наоборот замедлялась – по этой причине с 1970- годов были введены дополнительные 37 секунд.

Ранее генеральный директор Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев в разговоре с НСН рассказал, что на Земле есть масса техногенных объектов, разрушение которых может составлять огромную опасность для жителей планеты. Ученый отметил, что необходимо создавать систему защиты Земли от падения метеоритов. Он напомнил, что еще в 90-е годы существовали все необходимые технологии для того, чтобы защититься от небольших объектов.

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