Российские процессоры будут отставать от международных аналогов, но появятся уже в 2030 году, заявил доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко в разговоре с НСН.

В России утвердили новую стратегию развития микроэлектроники, в рамках которой появится специальная мегакорпорация. Государство планирует потратить 1 триллион 250 миллиардов рублей на строительство заводов и создание инфраструктуры. Главная цель — к 2030 году начать производство чипов по техпроцессу 28 нанометров и ниже. Руководителем станет бизнесмен Денис Фролов, который владеет компанией «Байкал Электроникс». Об этом сообщает CNews с ссылкой на проект Министерства промышленности и торговли. Тимошенко поддержал такую инициативу.