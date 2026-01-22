Ученый допустил появление отечественных нанопроцессоров к 2030 году
Риски коррупции есть, но есть и эффективные механизмы контроля, заявил НСН Александр Тимошенко.
Российские процессоры будут отставать от международных аналогов, но появятся уже в 2030 году, заявил доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко в разговоре с НСН.
В России утвердили новую стратегию развития микроэлектроники, в рамках которой появится специальная мегакорпорация. Государство планирует потратить 1 триллион 250 миллиардов рублей на строительство заводов и создание инфраструктуры. Главная цель — к 2030 году начать производство чипов по техпроцессу 28 нанометров и ниже. Руководителем станет бизнесмен Денис Фролов, который владеет компанией «Байкал Электроникс». Об этом сообщает CNews с ссылкой на проект Министерства промышленности и торговли. Тимошенко поддержал такую инициативу.
«Это не сомнительная цель, а именно то, что нужно государству для импортонезависимости. Мы должны защититься как в области процессорной техники, так и в области хранения информации, оперативной памяти и так далее. Выделяемые ресурсы должны дать толчок для того, чтобы развитие шло в нужном направлении. Я думаю, что к 2030-му году удастся достигнуть необходимых показателей и, возможно, даже и превзойти их. Сейчас у нас задача в том, чтобы быть готовыми обеспечить себя в случае того, если нас закроют со всех сторон. Да, наш ответ может отставать на поколение: процессоры на десятки нанометров, а не на единицы, но будет и дальнейшее развитие», — указал он.
Тимошенко также добавил, что масштабные инвестиции не являются поводом для переживаний из-за возможной коррупции.
«У новой корпорации есть риск повторить судьбу “Роснано”, когда государственные деньги просто исчезли, но за этим будут пристально следить. В России уже есть хороший опыт слежения за финансированием, в том числе в области микроэлектроники. Поэтому, я думаю, что проблем здесь не должно быть. Государство будет наблюдать за строительством и развитием заводов. Даже если проблемы и будут, все равно останутся производственные мощности», — отметил он.
Ранее Тимошенко объяснил НСН, как спасти госкомпании в России от дефицита IT-оборудования.
