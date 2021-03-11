Ученые заявили об опасности вдыхания запаха нового автомобиля
Запах салона нового автомобиля представляет опасность для водителя и пассажиров, а при длительных поездках может привести к серьезным заболеваниям. Об этом говорится в исследовании ученых из Калифорнийского университета в Риверсайде (США), опубликованном в научном журнале Environmental International.
Они пришли к заключению, что водитель или пассажир может получить максимальную суточную дозу вредных веществ лишь за 20 минут пребывания в новом автомобиле. Вредное воздействие оказывают пары бензола и формальдегида – они выделяются из тканей, пластика и клея. Результатом могут стать нарушения центральной нервной системы и бронхиальная астма. Кроме того, в салоне новой машины имеются пары фталатов и хлорсодержащих органофосфатов, которое накапливаются в организме человека и приносят вред здоровью.
Доцент кафедры гигиены Сибирского государственного медицинского университета Ирина Одинцова рассказала Sputnik, что действительно в салонах новых авто может содержаться более 200 химических соединений, в том числе, тяжелые металлы. Все они опасны для человека, а первыми симптомами их воздействия может стать головная боль, аллергия, тошнота или боль в горле. А при долговременном воздействии вредных веществ могут возникнуть изменения, приводящие к нарушению работы репродуктивной системы, печени, почек.
По словам Одинцовой, опасно находиться в салоне только что вышедшего с конвейера автомобиля примерно в течение полугода. Чтобы минимизировать воздействие химических соединений на организм, салон нужно регулярно и тщательно проветривать, парковать в тени и оставлять окна открытыми, а самим выходить из машины. Кроме того, салон следует почаще протирать тканью из микрофибры.
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