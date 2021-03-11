Ученые заявили об опасности вдыхания запаха нового автомобиля

Запах салона нового автомобиля представляет опасность для водителя и пассажиров, а при длительных поездках может привести к серьезным заболеваниям. Об этом говорится в исследовании ученых из Калифорнийского университета в Риверсайде (США), опубликованном в научном журнале Environmental International.

Они пришли к заключению, что водитель или пассажир может получить максимальную суточную дозу вредных веществ лишь за 20 минут пребывания в новом автомобиле. Вредное воздействие оказывают пары бензола и формальдегида – они выделяются из тканей, пластика и клея. Результатом могут стать нарушения центральной нервной системы и бронхиальная астма. Кроме того, в салоне новой машины имеются пары фталатов и хлорсодержащих органофосфатов, которое накапливаются в организме человека и приносят вред здоровью.