Ученые заявили о способности черного перца сдержать распространение COVID-19
Вещество пиперин, содержащееся в черном перце, может блокировать распространение коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли специалисты Института цитологии РАН и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, итоги их исследования опубликованы в журнале Biomedicines.
Как сообщила соавтор статьи, главный научный сотрудник ИНЦ РАН Ольга Остроумова в беседе с «Ведомостями», снизить темпы распространения COVID-19 могут препараты, блокирующие белки на поверхности клетки, к которым прикрепляется возбудитель вируса. Коронавирус постоянно мутирует, и белки также изменяются, поэтому эффективность препаратов снижается. В связи с этим ученые занялись изучением веществ, блокирующих не белковое соединение, а слияние липидных оболочек клеток организма и вируса.
Для эксперимента использовали алкалоиды растительного происхождения. Специалисты отобрали около 20 веществ, однако наибольшую эффективность показал содержащийся в черном перце пиперин, пишет Газета.ру.
Остроумова объяснила, что пиперин меняет свойства вирусной липидной оболочки, она теряет способность сливаться с мембранами и не проникает внутрь клеток. Таким образом, распространение коронавируса прекращается. При этом вирус не сможет стать устойчивым к пиперину, так как COVID-19 не может полностью избавиться от липидной оболочки, и мутации инфекции почти ее не затрагивают, пишут Известия.
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