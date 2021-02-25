Ученые выявили осложнения у половины перенесших COVID-19 детей
Группа ученых из России, Италии и Великобритании выяснила, что более чем у половины детей, переболевших COVID-19, симптомы заболевания сохраняются в течение нескольких месяцев. Результаты исследования опубликованы на портале medrxiv.org.
«Более половины (детей, перенесших заболевание - прим. ред.) сообщили как минимум об одном сохраняющемся симптоме даже через 120 дней после COVID-19», — цитирует сообщение Ura.ru.
Кроме того, отмечается, что четверть участвовавших в исследовании жаловались на три и более симптома коронавируса, сохранившиеся через четыре месяца после болезни.
По данным ученых, чаще всего маленькие пациенты жаловались на бессонницу, заложенность носа, боли в груди и суставах, усталость.
Средний возраст детей, участвовавших в исследовании, составил 11 лет.
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