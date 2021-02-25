Ученые выявили осложнения у половины перенесших COVID-19 детей

Группа ученых из России, Италии и Великобритании выяснила, что более чем у половины детей, переболевших COVID-19, симптомы заболевания сохраняются в течение нескольких месяцев. Результаты исследования опубликованы на портале medrxiv.org.

«Более половины (детей, перенесших заболевание - прим. ред.) сообщили как минимум об одном сохраняющемся симптоме даже через 120 дней после COVID-19», — цитирует сообщение Ura.ru.

Кроме того, отмечается, что четверть участвовавших в исследовании жаловались на три и более симптома коронавируса, сохранившиеся через четыре месяца после болезни.

По данным ученых, чаще всего маленькие пациенты жаловались на бессонницу, заложенность носа, боли в груди и суставах, усталость.

Средний возраст детей, участвовавших в исследовании, составил 11 лет.

