Ученые выяснили, что Арктика нагревается в три раза быстрее остальной Земли

Согласно данным, Северный полюс нагревается в три раза быстрее средних показателей по планете Земля. Климатологи провели анализ существующих данных по коэффициентам усиления в арктическом регионе, которые показывают, насколько быстрее повышается температура в этой области по сравнению с глобальными средними показателями.

Ученые сравнили данные наблюдений с результатами различных моделей, определяя влияние таких природных факторов, как внутренняя арктическая изменчивость и междесятилетнее тихоокеанское колебание. Последнее представляет собой многолетние (20-30 лет) океанографические и климатические изменения в Тихом океане, затрагивающие оба полушария. Его положительные фазы сопровождаются потеплением в восточном полушарии и похолоданием в западном, тогда как во время отрицательных фаз наблюдается обратная картина.

Ранее Bloomberg, ссылаясь на исследования специалистов, сообщил, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений, передает «Радиоточка НСН».

