Ученые выяснили, что Арктика нагревается в три раза быстрее остальной Земли
Ученые Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории в Соединенных Штатах выявили высокую скорость потепления в Арктике по сравнению с остальным миром. Соответствующие результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.
Согласно данным, Северный полюс нагревается в три раза быстрее средних показателей по планете Земля. Климатологи провели анализ существующих данных по коэффициентам усиления в арктическом регионе, которые показывают, насколько быстрее повышается температура в этой области по сравнению с глобальными средними показателями.
Ученые сравнили данные наблюдений с результатами различных моделей, определяя влияние таких природных факторов, как внутренняя арктическая изменчивость и междесятилетнее тихоокеанское колебание. Последнее представляет собой многолетние (20-30 лет) океанографические и климатические изменения в Тихом океане, затрагивающие оба полушария. Его положительные фазы сопровождаются потеплением в восточном полушарии и похолоданием в западном, тогда как во время отрицательных фаз наблюдается обратная картина.
Ранее Bloomberg, ссылаясь на исследования специалистов, сообщил, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений, передает «Радиоточка НСН».
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