В США на женщину одновременно напали змея и ястреб
В американском городе Силсби ястреб напал на женщину в тот момент, когда она пыталась избавиться от вцепившейся в нее змеи. Об этом сообщает KPRC-TV.
Пэтти косила траву на своей лужайке, в этот момент на нее с неба упала змея. Она обвила руку женщины и сдавила ее. Пытаясь скинуть змею на землю, женщина начала махать руками, в этот момент ее атаковал ястреб. Хищник оставил несколько порезов острыми когтями.
В итоге ястребу удалось содрать змею с руки и улететь с добычей. Пэтти пришлось обратиться в больницу из-за ран.
Змея оказалась ядовитой. Врачи не нашли следов укуса на теле человека, но оказалось, что рептилия выпустила яд, который был обнаружен на очках Пэтти.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru