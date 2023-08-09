В США на женщину одновременно напали змея и ястреб

Пэтти косила траву на своей лужайке, в этот момент на нее с неба упала змея. Она обвила руку женщины и сдавила ее. Пытаясь скинуть змею на землю, женщина начала махать руками, в этот момент ее атаковал ястреб. Хищник оставил несколько порезов острыми когтями.

В итоге ястребу удалось содрать змею с руки и улететь с добычей. Пэтти пришлось обратиться в больницу из-за ран.

Змея оказалась ядовитой. Врачи не нашли следов укуса на теле человека, но оказалось, что рептилия выпустила яд, который был обнаружен на очках Пэтти.

