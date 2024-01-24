Британские ученые обнаружили 85 пригодных для жизни экзопланет
Британские ученые обнаружили 85 новых планет вне Солнечной системы, температура на которых пригодна для жизни человека. Об этом пишет издание Daily Mail.
Они находятся в необходимом расстоянии от звезд, что поддерживает комфортную для обитания температуру, уточняют специалисты Уорикского университета.
Каждая из планет больше Земли, минимальный диаметр превышает земной в 1,4 раза, максимальный - более чем в 40 раз. Также уточняется, что некоторые объекты могут находиться в отдельной системе, какие-то могут состоять из газа, какие-то - иметь твердую оболочку.
О них также известно, что они вращаются вокруг своих звезд медленее в сравнении с другими экзопланетами. Один оборот занимает от 20 до 700 суток по сравнению со стандартными 3-10 днями, что означет большую отдаленность от звезды, а следовательно, более прохладную температуру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru