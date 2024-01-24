Британские ученые обнаружили 85 пригодных для жизни экзопланет

Британские ученые обнаружили 85 новых планет вне Солнечной системы, температура на которых пригодна для жизни человека. Об этом пишет издание Daily Mail.

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Они находятся в необходимом расстоянии от звезд, что поддерживает комфортную для обитания температуру, уточняют специалисты Уорикского университета.

Каждая из планет больше Земли, минимальный диаметр превышает земной в 1,4 раза, максимальный - более чем в 40 раз. Также уточняется, что некоторые объекты могут находиться в отдельной системе, какие-то могут состоять из газа, какие-то - иметь твердую оболочку.

О них также известно, что они вращаются вокруг своих звезд медленее в сравнении с другими экзопланетами. Один оборот занимает от 20 до 700 суток по сравнению со стандартными 3-10 днями, что означет большую отдаленность от звезды, а следовательно, более прохладную температуру.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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