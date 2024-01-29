Китайские ученые впервые клонировали тибетских коров
Ученые из Китая впервые клонировали тибетских коров, находящихся под угрозой исчезновения. Об этом сообщили в правительстве Тибетского автономного района.
Специалисты клонировали два вида обитающих на Тибетском нагорье животных с помощью переноса ядер соматических клеток.
По словам научного сотрудника Исследовательского института животноводства и ветеринарии Китайской академии сельхознаук Юй Давэя, эксперты собрали ушную ткань двух видов коров. Затем ученые создали в лаборатории линию фибробластов и получили клонированные эмбрионы, которые трансплантировали в суррогатных коров.
«После полного срока беременности мы получили восемь клонированных коров», — отметил Юй Давэй.
Эксперт подчеркнул, что в будущем технологии клонирования будут сочетать с традиционными способами разведения скота.
Ранее ученые Северо-западного китайского университета успешно клонировали трех телят голштинской породы, напоминает телеканал «360».
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