Китайские ученые впервые клонировали тибетских коров

Специалисты клонировали два вида обитающих на Тибетском нагорье животных с помощью переноса ядер соматических клеток.

По словам научного сотрудника Исследовательского института животноводства и ветеринарии Китайской академии сельхознаук Юй Давэя, эксперты собрали ушную ткань двух видов коров. Затем ученые создали в лаборатории линию фибробластов и получили клонированные эмбрионы, которые трансплантировали в суррогатных коров.

«После полного срока беременности мы получили восемь клонированных коров», — отметил Юй Давэй.

Эксперт подчеркнул, что в будущем технологии клонирования будут сочетать с традиционными способами разведения скота.

Ранее ученые Северо-западного китайского университета успешно клонировали трех телят голштинской породы, напоминает телеканал «360».

