Ученые вновь зафиксировали сильную вспышку на Солнце

«Максимум вспышки зарегистрирован в 09:52 по московскому времени. Событие классифицировано как X2.6. По данным каталогов, это четвертая по силе вспышка на Солнце за последние пять лет», — указали специалисты.

По словам главы лаборатории профессора Сергея Богачева, вспышка произошла на краю солнечного диска на большом удалении от линии от небесного тела к Земле, и вероятность воздействия этого события на планету крайне мала. В то же время ученый допустил приход заряженных частиц высоких энергий, которые повышают нагрузку на космические аппараты.

На минувшей неделе на Солнце произошла одна из крупнейших вспышек за пять лет, из ее области зафиксировали мощные потоки излучения, пишет RT.

