Ученые в России создали магнитный графен для хранения и обработки информации

Новый материал разработан на основе соединения двумерного магнита и графена, которые встроены в кремниевую технологию.

Сотрудник Курчатовского института Дмитрий Аверьянов пояснил, что материалы спиновой электроники (электроника, где спин электрона наравне с его зарядом используется для обработки информации) на базе графена имеют хорошую перспективу для новых технологий работы с информацией. Новый материал можно использовать для создания спинтронных устройств компьютерной памяти.

Проект также получил поддержку в виде гранта Российского научного фонда.

Ранее ученые в России создали новый материал с частицами серебра и золота для системы вентиляции в больницах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

