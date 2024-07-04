Ученые в России создали магнитный графен для хранения и обработки информации
Ученые Курчатовского института создали новый магнитный материал из графена, который можно будет использовать как основу для новых методов обработки, хранения и передачи информации, например, компьютерной памяти. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на Курчатовский институт.
Новый материал разработан на основе соединения двумерного магнита и графена, которые встроены в кремниевую технологию.
Сотрудник Курчатовского института Дмитрий Аверьянов пояснил, что материалы спиновой электроники (электроника, где спин электрона наравне с его зарядом используется для обработки информации) на базе графена имеют хорошую перспективу для новых технологий работы с информацией. Новый материал можно использовать для создания спинтронных устройств компьютерной памяти.
Проект также получил поддержку в виде гранта Российского научного фонда.
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