Ученые в Гренландии неожиданно открыли самый северный остров планеты
Исследователи из Копенгагенского университета сделали случайное открытие, обнаружив самый северный остров в мире в ходе экспедиции в Гренландии, пишет Reuters.
«У нас не было цели открыть новую землю, мы просто хотели собрать образцы почвы», — прокомментировала событие исследователь Мортен Раш.
По ее словам, ученые перепутали неизведанную землю с открытым в 1978 году островом Оодааком. Открытую территорию они решили назвать «Кекертак Аваннарлек», что означает «самый северный остров».
По данным исследователей, протяженность острова составляет 30 метров в поперечнике, максимальная высота над уровнем моря - три метра.
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