Ученые в Гренландии неожиданно открыли самый северный остров планеты

«У нас не было цели открыть новую землю, мы просто хотели собрать образцы почвы», — прокомментировала событие исследователь Мортен Раш.

По ее словам, ученые перепутали неизведанную землю с открытым в 1978 году островом Оодааком. Открытую территорию они решили назвать «Кекертак Аваннарлек», что означает «самый северный остров».

По данным исследователей, протяженность острова составляет 30 метров в поперечнике, максимальная высота над уровнем моря - три метра.

