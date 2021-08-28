Ученые в Гренландии неожиданно открыли самый северный остров планеты

Исследователи из Копенгагенского университета сделали случайное открытие, обнаружив самый северный остров в мире в ходе экспедиции в Гренландии, пишет Reuters.

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«У нас не было цели открыть новую землю, мы просто хотели собрать образцы почвы», — прокомментировала событие исследователь Мортен Раш.

По ее словам, ученые перепутали неизведанную землю с открытым в 1978 году островом Оодааком. Открытую территорию они решили назвать «Кекертак Аваннарлек», что означает «самый северный остров».

По данным исследователей, протяженность острова составляет 30 метров в поперечнике, максимальная высота над уровнем моря - три метра.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГренландияОткрытиеУченые
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