Ученые США создали генную терапию для уничтожения ВИЧ

Процедура делает ДНК здоровых клеток неуязвимыми для вируса. Ученые провели испытания на мышах с частично человеческой иммунной системой.

Исследователи заразили грызунов вирусом, дождались хронической формы ВИЧ и подавили ее при помощи генной терапии. Новые испытания проведут на приматах.

По данным Росстата, в начале 2023 года в России зафиксировали резкий рост заболеваемости ВИЧ, гепатитом и сифилисом, сообщает «Радиоточка НСН».

