Ученые США опровергли наступление ядерной зимы

С концепцией ядерной зимы, которая, как предполагалось ранее, должна была наступить после ядерной войны не согласились специалисты Лос-Аламосской лаборатории, сообщает «Газета.Ru».

Они виртуально смоделировали бомбардировку ста бомбами одного из пригородов Атланты. Как выяснили американские ученые, лишь небольшая доля сажи оказывается в стратосфере, так как из исходной массы частиц углерода, большая часть которых выбрасывается на высоты ниже 9 километров, 70% выпадает в виде дождя в течение первого месяца и 78% удаляется в течение первых 2 месяцев.