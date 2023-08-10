Ученые США опровергли наступление ядерной зимы

С концепцией ядерной зимы, которая, как предполагалось ранее, должна была наступить после ядерной войны не согласились специалисты Лос-Аламосской лаборатории, сообщает «Газета.Ru».

Они виртуально смоделировали бомбардировку ста бомбами одного из пригородов Атланты. Как выяснили американские ученые, лишь небольшая доля сажи оказывается в стратосфере, так как из исходной массы частиц углерода, большая часть которых выбрасывается на высоты ниже 9 километров, 70% выпадает в виде дождя в течение первого месяца и 78% удаляется в течение первых 2 месяцев.

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В итоге ядерная зима в модели не возникает, говорится в статье. Глобальное похолодание в среднем ограничивается половиной градуса и в основном скажется на приполярных районах, и там, этот эффект сойдет на нет в течение пяти лет.

Ранее исследователи смоделировали последствия ядерной войны между США и Россией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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