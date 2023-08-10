Ученые США опровергли наступление ядерной зимы
С концепцией ядерной зимы, которая, как предполагалось ранее, должна была наступить после ядерной войны не согласились специалисты Лос-Аламосской лаборатории, сообщает «Газета.Ru».
Они виртуально смоделировали бомбардировку ста бомбами одного из пригородов Атланты. Как выяснили американские ученые, лишь небольшая доля сажи оказывается в стратосфере, так как из исходной массы частиц углерода, большая часть которых выбрасывается на высоты ниже 9 километров, 70% выпадает в виде дождя в течение первого месяца и 78% удаляется в течение первых 2 месяцев.
В итоге ядерная зима в модели не возникает, говорится в статье. Глобальное похолодание в среднем ограничивается половиной градуса и в основном скажется на приполярных районах, и там, этот эффект сойдет на нет в течение пяти лет.
Ранее исследователи смоделировали последствия ядерной войны между США и Россией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ГУР Украины признало совершение диверсий в России спецназом «Шаман»
- Банк «Ренессанс кредит» ввёл комиссию за внесение долларов и евро
- Врач Крючков предупредил о большей заразности штамма коронавируса «Эрис»
- Психолог Наумова рассказала о вреде и пользе курортных романов
- Автоэксперт: стоимость техобслуживания машин увеличится на 15%
- Вирусолог Волчков предрек осеннюю волну COVID-19 в России
- В ЛДПР не стали комментировать иск Эйдельштейна о признании сыном Жириновского
- Трамп допустил, что Байден мог сойти с ума
- Директор Гогунского: Актера не пустили в Грузию из-за посещения Абхазии
- В Краснодаре откроют отделение посольства Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru