В Славянском районе Кубани ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Славянском районе Краснодарского края после прорыва дамбы. Об этом говорится в сообщении Единой дежурной диспетчерской службы района.

«Поступила информация о проране в теле дамбы обвалования реки Кубань за СНТ "Нефтяник". Размеры прорана в ширину 25-30 м», - указали в ведомстве.

Разлив угрожает хутору Урма, находящемуся в 9,5 км от прорана. Была начата эвакуация, всего эвакуировали 17 человек, они размещены в гостинице в станице Анастасиевская.

По данным ЕДДС, на месте ЧП работают 494 специалиста и 25 единиц техники.

Как сообщили в оперативном штабе Кубани, угрозы для населения после прорыва дамбы нет, подтоплений домовладений не зафиксировано.

Ранее в Дагестане прорыв дамбы Геджухского водохранилища привел к разрушению обширных прибрежных лесов и кустарников, напоминает Ura.ru.

