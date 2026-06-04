Уволивший с матом подчиненного самарский губернатор внедрит в регионе кодекс вежливости

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, уволивший с матом подчиненного осенью 2025 года, заявил о внедрении кодекса вежливости для госслужащих в регионе. Об этом он рассказал «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума.

Как отметил чиновник, в рамках пилотного проекта внедрением кодекса занимаются в правительстве и в правительственных учреждениях.

«Планируем в сентябре вынести его на обсуждение в областную думу с тем, чтобы утвердить законодательно. Это позволит нам не только говорить о том, что мы подготовили его ответственно, но еще он будет обязателен для всех государственных служащих Самарской области», — заявил Федорищев.

Кодекс не будут представлять широкой общественности.

В октябре прошлого года Федорищев с матом уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова из-за срыва ремонтных работ на ряде социальных объектов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

